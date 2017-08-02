 Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

    Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

    Barcelona, Paris Saint Germain ile adı anılan Neymar'ın kulüpten ayrılmak istediğini duyurdu.

    Futbol tarihinin en önemli transferi gerçekleşti. Barcelona, Paris Saint Germain'in transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Neymar'ın menajeri aracılığıyla kulüpten ayrılmak istediğini duyurdu. Neymar, ayrılığı için sözleşmesinde yer alan 222 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin aktif hale getirilmesini belirtti. Futbol tarihinin rekor transfer bedeli olan 222 Milyon Euro'yu gözden çıkaran PSG'nin de gün içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

    ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
    Bu sabah Neymar, Katalan ekibinin antrenmanı öncesi takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldi ve Paris Saint-Germain'e transfer olduğu bilgisini kendileriyle de paylaşarak vedalaştı.



    Radyo Catalunya ise Neymar'ın takım arkadaşlarıyla vedalaşırken "Kariyerim konusunda doğru olan tercih bu. Zor ama defalarca düşünerek ve ailemle birlikte aldığımız bir karar" dediğini öne sürdü.



    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:32
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