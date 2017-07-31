 Arda Turan düşman çatlattı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Arda Turan düşman çatlattı

    Arda Turan düşman çatlattı

    Barcelona'da top koşturan Arda Turan, yaptığı paylaşımlarla düşman çatlattı.

    Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu sevgilisi Aslıhan Doğan ve arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenirken çektiği görüntüleri Instagram Story'de paylaştı.

    Görüntülerde Arda Turan'ın çok keyifli olduğu göze çarptı. Yıldız orta sahanın, yakın arkadaşı Oğulcan Engin ile birlikte yer aldığı görüntüde 'Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki' yazması mesaj olarak algılandı. Görüntüleri izleyen sosyal medya takipçileri ise "Fatih Terim'in Milli Takım'dan gönderilmesi Arda'yı keyiflendirmiş" biçiminde yorumlar yaptı.

    Öte yandan Arda Turan'ın paylaşımlarındaki dil bilgisi hataları gözlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Arda'nın dil bilgisi hatalarını eleştirdi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:21
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