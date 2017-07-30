El-Clasico Barça'nın
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Real Madrid ile Barcelona, Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Barcelona, Lionel Messi'nin 3 ve Ivan Rakitic'in 7. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Real Madrid, Mateo Kovacic'in 14 ve Marco Asensio'nun 36. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti.
Gerard Pique, 50. dakika Barcelona'nın bir kez daha öne geçmesini sağladı. Arda Turan'ın 73. dakikada oyuna girdiği maçta başka gol olmayınca Barcelona, 25 yıl sonra İspanya dışında oynanan El Clasico'yu 3-2 kazandı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD ayağında çıktığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Katalan ekibi, turnuvayı şampiyon tamamladı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:00
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 7
Yorum
Xxx Dinime küfreden müslüman olsa..Fb li Gs lı Bjk Ts lu ve diğer güzide taraftarlarımız birbirimizi bu tip adamlara bakıp üzmeyelim..
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
ahmet yılmaz bu yaşlı topçularla trabzon ne yapacak trabzonda hiç futbol aklı yokmuş yazık futbol şehri haa
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Sıra Sosa’da
Toplam 9
Yorum
yılmaz türkoğlu melo boşa çıkmış emekliliğinin dolmasına az bir zaman kalmış trabzon onuda alıversin sosa yı alıyo otuz iki yaşında durisa otuz altı
El-Clasico Barça'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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