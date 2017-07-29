 Neymar transferi için Barcelona'dan açıklama – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    transferi için Barcelona'dan açıklama

    Neymar transferi için Barcelona'dan açıklama

    Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, 'ın serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiğini söyledi.

    Son olarak Fransa basınından gelen iddialar, 'ın PSG'nin sunduğu sözleşmeyi kabul ettiği yönündeydi.

    Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar için ödenecek miktarın düşmesi için, PSG'nin Barcelona'ya Angel Di Maria'yı da önereceği iddiaları hakkında konuştu.

    ESPN'e konuşan Bartomeu, "Serbest kalma bedelini ödemeleri gerekiyor, son kuruşuna kadar." dedi.

    "Neymar'ın kalmasını istiyoruz, ancak sözleşmesi ortada. Eğer ki gitmek istersen, bedelini öderler ve gider."

    "UEFA'nın, Fair Play kuralları var. Eğer bir takım bunları çiğnerse, cezalandırılacaklardır."

    Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına ise, "Muhteşem bir futbolcu ama bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.

    "Ernesto Valverde birkaç gün önce yarışmacı bir takım ve ihtiyaçlarımızın neler olduğunu anlayabilecek bir takım istediğini açıkladı. Birkaç futbolcu daha gelecek. Özellikle orta sahaya bir tane."

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:20
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