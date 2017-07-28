Transferin gözdesi kavga etti

Yeni sezon hazırlıklarını Miami'de sürdüren Katalan devinin antrenmanında şok bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız Neymar, kendisine sert bir müdahalede bulunan Portekizli savunmacı Nelson ile tartıştı. Yaşanan gerilime müdahale eden oyunculardan Mascherano, Semedo'yu hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada Neymar'ın Nelson'un üzerine koşmak istediği ve takım arkadaşları tarafından tutulduğu görüldü.



Fransız Kulübü Paris Saint Germain'e transferi söz konusu olan Neymar, antrenman yeleğini fırlatarak çalışmayı terk etti.

