 Transferin gözdesi kavga etti – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Transferin gözdesi kavga etti

    Transferin gözdesi kavga etti

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Barcelona'ya yeni transfer ve antrenmanda kavga etti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Miami'de sürdüren Katalan devinin antrenmanında şok bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız , kendisine sert bir müdahalede bulunan Portekizli savunmacı Nelson ile tartıştı. Yaşanan gerilime müdahale eden oyunculardan Mascherano, 'yu hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada Neymar'ın Nelson'un üzerine koşmak istediği ve takım arkadaşları tarafından tutulduğu görüldü.

    Fransız Kulübü Paris Saint Germain'e transferi söz konusu olan Neymar, antrenman yeleğini fırlatarak çalışmayı terk etti.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:53
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