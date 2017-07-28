Transferin gözdesi kavga etti
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Barcelona'ya yeni transfer Semedo ve Neymar antrenmanda kavga etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Miami'de sürdüren Katalan devinin antrenmanında şok bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız Neymar, kendisine sert bir müdahalede bulunan Portekizli savunmacı Nelson ile tartıştı. Yaşanan gerilime müdahale eden oyunculardan Mascherano, Semedo'yu hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada Neymar'ın Nelson'un üzerine koşmak istediği ve takım arkadaşları tarafından tutulduğu görüldü.
Fransız Kulübü Paris Saint Germain'e transferi söz konusu olan Neymar, antrenman yeleğini fırlatarak çalışmayı terk etti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 6
Yorum
idris muhtemelen galatasaray tarihinin en kötü yönetimi bu yönetimdir
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Eleştiriler erken başladı
Toplam 21
Yorum
advers Birbirine benzer goller yiyoruz bunun için mi çalışıyoruz , Beşiktaş nasıl kolay gol yer rakiplere kopya veriyoruz !
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Selçuk gidecek
Toplam 43
Yorum
sneijder selçuğu beyenenler varsa pes artık
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