 Neymar için dudak uçuklatan rakam! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    için dudak uçuklatan rakam!

    Neymar için dudak uçuklatan rakam!

    ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan için İtalya'dan müthiş bir iddia ortaya atıldı.

    La Gazzeta dello Sport, Brezilyalı futbolcuda uzun süredir ısrarcı olan 'nin bu transfere 562 milyon euro bütçe ayırdığını yazdı. Yıldız futbolcunun menajerliğini yapan babasına 40 milyon euro komisyon ödeyecek olan PSG, serbest kalma bedeli için Barça'ya 222 milyon euro verecek. 'a 100 milyon euro imza parasının dışında yıllığı 30 milyondan 5 senelik sözleşme yapacak olan PSG, her sezon için de 10 milyon bonus ödeyecek.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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