 Barça’da Neymar şoku – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Barça’da şoku

    Barça’da Neymar şoku
    Uzun süredir ismi PSG ile anılan Neymar'ın, sözleşmesini uzatmak isteyen ile dün yaptığı görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Brezilyalı futbolcunun menajerliğini yapan babası, yöneticilerle yaptığı toplantıda uzlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından özellikle İspanya basınında; PSG'nin Neymar'ın sözleşmesinde 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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