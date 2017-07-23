Neymar Juventus defansını dağıttı!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında dünya futbolunun iki devi karşı karşıya geldi.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus, Katalan devi Barcelona ile karşılaştı. 23 Temmuz Pazar TSİ 01.00'de başlayan Metlife Stadı'ndaki maçta Neymar Junior fırtınası vardı.
Juventus karşısında ilk yarıda 2 gol atan Brezilyalı yıldızın özellikle ikinci golü dillere destandı. Ceza sahasına slalomlarla giren Neymar, 6 Juventuslu savunmacıyı ekarte ettikten sonra kaleci Buffon'u da terse yatırıp topu filelere yollamayı başardı.
Neymar toys with Juve's defense pic.twitter.com/lwItJfqiaB— Serie A English (@SerieA_English) 22 Temmuz 2017
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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