Neymar Juventus defansını dağıttı!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus, Katalan devi Barcelona ile karşılaştı. 23 Temmuz Pazar TSİ 01.00'de başlayan Metlife Stadı'ndaki maçta Neymar Junior fırtınası vardı.



Juventus karşısında ilk yarıda 2 gol atan Brezilyalı yıldızın özellikle ikinci golü dillere destandı. Ceza sahasına slalomlarla giren Neymar, 6 Juventuslu savunmacıyı ekarte ettikten sonra kaleci Buffon'u da terse yatırıp topu filelere yollamayı başardı.

Neymar toys with Juve's defense pic.twitter.com/lwItJfqiaB — Serie A English (@SerieA_English) 22 Temmuz 2017