 Neymar Juventus defansını dağıttı! – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Juventus defansını dağıttı!

    Neymar Juventus defansını dağıttı!

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında dünya futbolunun iki devi karşı karşıya geldi.

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus, Katalan devi ile karşılaştı. 23 Temmuz Pazar TSİ 01.00'de başlayan Metlife Stadı'ndaki maçta Junior fırtınası vardı.

    Juventus karşısında ilk yarıda 2 gol atan Brezilyalı yıldızın özellikle ikinci golü dillere destandı. Ceza sahasına slalomlarla giren Neymar, 6 Juventuslu savunmacıyı ekarte ettikten sonra kaleci Buffon'u da terse yatırıp topu filelere yollamayı başardı.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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