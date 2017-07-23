 Neymar Jr'a dünyalar feda – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Jr'a dünyalar feda

    Neymar Jr'a dünyalar feda

    Sambacı için 222 milyon euro’luk bedeli karşılamaya hazır olan Fransız devi, 30 milyon euro yıllık ücret, 40 milyon euro da imza parasını gözden çıkardı.

    'daki geleceği arapsaçına dönen Neymar için Fransız ekibi PSG, ısrarını sürdürüyor. 'ın 222 milyon euro'luk serbest kalma ücretini ödemeye razı olan PSG, Sambacı oyuncuya da reddedilemeyecek bir teklif yaptı. Gelen haberlere göre Fransızlar, 'a yıllık ücret olarak 30 milyon euro önerdi. Bu, Neymar'ın 'da kazandığının üç katı anlamına geliyor. Ancak Neymar'ın maaşının %15'i, babasına gidecek. Neymar'a yapılan teklif bununla da sınırlı değil. , oyuncuya imza ücreti olarak 40 milyon euro önerdi. Neymar için yanıp tutuşan dünya kulübünün, oyuncunun dilediği zaman ülkesi Brezilya'ya dönebilmesi için Sambacı'ya özel bir jet temin edeceği de bildirildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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