 ‘Arda’yı değil Rafinha’yı istiyoruz’ – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Arda’yı değil Rafinha’yı istiyoruz’

    ‘Arda’yı değil Rafinha’yı istiyoruz’
    İngiliz takımı 'in Barçalı için Katalan ekibine teklif sunduğu bildirildi. Görüşmede Barcenolalı yetkililerin 'ı önerdiği ancak Topçular'ın bu transfere sıcak bakmadığı dile getirildi. Bayern'li Thiago'nun kardeşi olan Rafinha, geçen sezon 28 maçta 7 gol attı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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