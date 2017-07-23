‘Arda’yı değil Rafinha’yı istiyoruz’
İngiliz takımı Arsenal'in Barçalı Rafinha Alcantara için Katalan ekibine teklif sunduğu bildirildi. Görüşmede Barcenolalı yetkililerin Arda Turan'ı önerdiği ancak Topçular'ın bu transfere sıcak bakmadığı dile getirildi. Bayern'li Thiago'nun kardeşi olan Rafinha, geçen sezon 28 maçta 7 gol attı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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