Barcelona'da forma numaraları açıklandı
Barcelona’nın ABD'de katılacağı özel turnuvada giyeceği formaların numaraları belli olurken, milli futbolcu Arda Turan geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 7 numarayı giyecek.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:11
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 41
Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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