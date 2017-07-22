 Barcelona'da forma numaraları açıklandı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'da forma numaraları açıklandı

    Barcelona'da forma numaraları açıklandı

    ’nın ABD'de katılacağı özel turnuvada giyeceği formaların numaraları belli olurken, milli futbolcu geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 7 numarayı giyecek.

    La Liga takımlarından , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'de organize edilecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda futbolcuların giyeceği formaların numaralarını açıkladı. Listede milli futbolcu 'ın numarası değişmedi. Turan, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi 7 numarayı giyecek. Barca, ABD'deki turnuvada 23 Temmuz'da Juventus, 27 Temmuz'da Manchester United ve 30 Temmuz'da da Real Madrid ile karşılaşacak.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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