İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı satmayı düşünmüyor.
Katalan ekibin başkanı Josep Bartomeu, ABD basınına yaptığı açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki futbolcunun satış listesinde olmadığını bildirdi.
Dört sezon önce Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın kulübüyle dört yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bartomeu, Brezilyalı futbolcunun Messi ve Suarez ile hücum hattının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
Bartomeu, Neymar'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddelerinin gerçekleşmesinin finansal fair play kriterleri dikkate alındığında imkansız olduğunu kaydetti.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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Yorum
hakan gomez in saçlarınamı aşık oldular kötü oyuncu
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Kartal’a 19’luk golcü
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HCK / BJK NEGREDO VEYA GİGNAC'IN YANINA YAKIŞACAK VE KESİNLİKLE ALINACAK BİR İSİM. ÇOK KATKI SAĞLAR HEMDE ÇOK SÜPER BİR YATIRIM OLUR. ABOU'AN DAHA İYİ
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SON DURUM 1-1 Dursun ve saz ekibi Tuduru da al arkanıza bakmadan koşar adımlarla gözden kaybolun Bi iyilik yapın kendinize maç sonu istifa dilekçenizi vrn
Barcelona, Neymar'ı satmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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