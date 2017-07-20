 Barcelona, Neymar'ı satmıyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    , 'ı satmıyor

    Barcelona, Neymar'ı satmıyor

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , Brezilyalı yıldızı 'ı satmayı düşünmüyor.

    Katalan ekibin başkanı Josep Bartomeu, ABD basınına yaptığı açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki futbolcunun satış listesinde olmadığını bildirdi.

    Dört sezon önce 'ya transfer olan 'ın kulübüyle dört yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bartomeu, Brezilyalı futbolcunun Messi ve Suarez ile hücum hattının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

    Bartomeu, Neymar'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddelerinin gerçekleşmesinin finansal fair play kriterleri dikkate alındığında imkansız olduğunu kaydetti.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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