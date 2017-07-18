Son yılların en büyük transferi
Barcelona'nın yıldızı Neymar'ın, Paris Saint Germain ile anlaştığı öne sürüldü.
Fransız ekibi Paris Saint Germain, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı renklerine bağlamak üzere...
Dış basında yer alan iddialara göre, Barcelona'ya 222 milyon Euro ödemeyi kabul eden Paris ekibi Brezilyalı futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.
25 yaşındaki Neymar'ın da Paris Saint Germain'in teklifini kabul ettiği belirtildi.
Barcelona formasıyla 186 maça çıkan 105 gol atıp, 80 asist yaptı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:56
-
Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 39
Yorum
eleman 2 ortasaha daha lazim. eren sakatlandimi en az iki hafta olmuyo, onun icin birde yedek forvet gerekli, Muhammet demir mesela.
-
İşte Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı
Toplam 5
Yorum
birol gözgöz deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyor,.biraz daha bekleyip büyük takımların gözden çıkardığı oyuncuları kiralayabilir.
-
Lens'e pençe
Toplam 27
Yorum
kartalpençesi İlgi, alaka, mantık, dilbilgisi göremedim :))) Ne içiyorsun kardeş?
Son yılların en büyük transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.