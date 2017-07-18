 Son yılların en büyük transferi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Son yılların en büyük transferi

    Son yılların en büyük transferi

    Barcelona'nın yıldızı Neymar'ın, Paris Saint Germain ile anlaştığı öne sürüldü.

    Fransız ekibi Paris Saint Germain, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı renklerine bağlamak üzere...

    Dış basında yer alan iddialara göre, Barcelona'ya 222 milyon Euro ödemeyi kabul eden Paris ekibi Brezilyalı futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.

    25 yaşındaki Neymar'ın da Paris Saint Germain'in teklifini kabul ettiği belirtildi.

    Barcelona formasıyla 186 maça çıkan 105 gol atıp, 80 asist yaptı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:56
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