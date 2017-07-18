 Barcelona rekor kırdı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    rekor kırdı

    Barcelona rekor kırdı

    , 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde ederek kulüp tarihinde rekor kırdı.

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

    Kulübü, 18 milyon avro net kazanç elde edildiğini belirterek, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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