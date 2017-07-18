Barcelona rekor kırdı
Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde ederek kulüp tarihinde rekor kırdı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelir elde etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Barcelona Kulübü, 18 milyon avro net kazanç elde edildiğini belirterek, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:33
-
Lens'e pençe
Toplam 2
Yorum
Bence Zoran Tosic neden Almiyorus ? Rusya almanya Ingilterede Oynamis Birisi Milli Takim efsanesi Ve 30 Yasinda en iyi transfer olur bence
-
Yusuf’un alternatifi Volkan Şen
Toplam 1
Yorum
Bence Bence FB Ve TS icin Bile yeterli degil o zaman bizde ne isi var ? Sözlesme Bitmis,Moting,Navas,Ghezzal,Tosic Var neden onlari almiyorus ?
-
Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 1
Yorum
Bence Giuseppe Rossi Transfer edilsin Üste 1 Yabanci Forvet Ondan iyisini Daha alalim bence 2 Yabanci 1 Yerli Forvet(Cenk) Olsun bence
Barcelona rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.