 PSG'nin Neymar çılgınlığı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'nin çılgınlığı

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>'nin <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> çılgınlığı

    Fransız devi Paris Saint Germain, transferi için kesenin ağzını açtı.

    Skt Italia'nın haberine göre , 'ın sözleşmesinde yer alan 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Bu transfer için oldukça kararlı olan Fransız ekibinin 'dan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.

    Öte yandan Barcelona da Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Transfer konusunda son kararı Neymar karar verecek.

    Bugün As gazetesinde yer alan haberde Neymar'ın babasının bu hafta Paris'e giderek Başkanı Nassel Al-Khelaifi ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilmişti. (Ajansspor)

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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