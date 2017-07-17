Skt Italia'nın haberine göre PSG, Neymar'ın sözleşmesinde yer alan 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Bu transfer için oldukça kararlı olan Fransız ekibinin Neymar'dan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.

Öte yandan Barcelona da Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Transfer konusunda son kararı Neymar karar verecek.

Bugün As gazetesinde yer alan haberde Neymar'ın babasının bu hafta Paris'e giderek PSG Başkanı Nassel Al-Khelaifi ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edilmişti. (Ajansspor)