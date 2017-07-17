 Arda Turan'dan 'yumruk' açıklaması – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Arda Turan'dan 'yumruk' açıklaması

    Arda Turan'dan 'yumruk' açıklaması

    Arda Turan, 2015'de Katar'da Yıldırım Demirören'in bir dostunun kendisini kampta dövdüğü haberlerini yalanladı.

    Bugün bazı basın organlarında çıkan ve Arda Turan'ın, Yıldırım Demirören'in bir dostu tarafından Katar'da dövüldüğü yönündeki haberlere ilişkin Milli futbolcudan bir açıklama geldi. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün basında adımın geçtiği olayın gerçekle alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:58
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