Arda Turan'dan 'yumruk' açıklaması

Bugün bazı basın organlarında çıkan ve Arda Turan'ın, Yıldırım Demirören'in bir dostu tarafından Katar'da dövüldüğü yönündeki haberlere ilişkin Milli futbolcudan bir açıklama geldi. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün basında adımın geçtiği olayın gerçekle alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.