Arda Turan'dan 'yumruk' açıklaması
Arda Turan, 2015'de Katar'da Yıldırım Demirören'in bir dostunun kendisini kampta dövdüğü haberlerini yalanladı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:58
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 7
Yorum
ALEX BU ADAM BIR ISE YARAMAZ YARIMSAAT SONRA BITIYOR EMEKLIYOR SAHADA
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 39
Yorum
ELMACI ELMAS BOŞUNA SEVİNMEYİN ALT YAPIYA GÖNDERİLCEK VE ORDA 1 2 SENE OYNAYIP BAŞKA TAKIMA GEÇİCEK :)))))))))
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 42
Yorum
alibeker İmbula Selçuk'u havada, karada keser. Tolga'nın yerine de Fernando gelirse daha iyi olur.
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