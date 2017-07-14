Semedo Barcelona'da
Barcelona, Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli sağ beki Nelson Semedo ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
İspanya'nın Barcelona ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'dan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Semedo'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Semedo transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra Portekizli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.
Portekiz ekibi Sintrense'nin altyapısından yetiştikten sonra 2015'te Benfica'ya transfer olan Semedo, geçen sezon takımıyla çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 12 asist yaptı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Semedo Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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