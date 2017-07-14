 Semedo Barcelona'da – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Semedo Barcelona'da

    Semedo Barcelona'da

    Barcelona, Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli sağ beki ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

    İspanya'nın Barcelona ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'dan sağ bek oyuncusu 'yu renklerine bağladı.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Semedo'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Semedo transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra Portekizli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

    Portekiz ekibi Sintrense'nin altyapısından yetiştikten sonra 2015'te Benfica'ya transfer olan Semedo, geçen sezon takımıyla çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 12 asist yaptı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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