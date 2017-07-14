 Barcelona'ya geri döndü – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'ya geri döndü

    Barcelona'ya geri döndü

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , eski futbolcusu 'yu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. altyapısında yetişmesinin ardından 2013'te Everton'a kiralanan İspanyol oyuncu, İngiliz temsilcisine 2015'te bonservisiyle verilmişti. İspanyol basını, geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Deulofeu'nun sözleşmesine belli bir miktar bonservis bedeli karşılığında geri alma maddesi koyduran ve bunu yürürlüğe sokan Barcelona'nın, Everton'a 12 milyon avro ödediğini iddia etti.Kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Deulofeu, Everton formasıyla 75 maçta 8 gole imza atmıştı.

    Yıldızlar sağlık kontrolünden geçti
    Öte yandan, aralarında Arda Turan, Lionel Messi, Neymar ve Gerard Pique'nin de bulunduğu 11 Barcelonalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek takım kafilesine katıldı.


    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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