Samedo Barcelona'da
Barcelona, Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli sağ beki Nelson Semedo ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
16 Kasım 1993'te Lizbon'da (Portekiz) doğan Nelson Semedo, Benfica akademisinin son yıllarda çıkardığı en büyük cevherlerden biri.
Son Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz milli takımına seçilmesiyle ve Benfica'daki performansıyla Lizbonlu futbolcu elit seviye için çok hızlı bir ilerleme gösterdi.
Portekiz'de 2016/17'de üçleme yapan Benfica'nın önemli parçalarından biri olan Nelsinho lakaplı savunmacı Lizbon ekibi için iki sezonda 63 maça çıktı ve biri Portekiz Ligi'nde, biri Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a olmak üzere iki gol kaydetti.
1,80 metre boyundaki Semedo olağanüstü fiziksel özellikleriyle birlikte hücumcu seven bir sağ bek ve blaugranayı giyen dokuzuncu Portekizli olacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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Galatasaray dondu!
Toplam 51
Yorum
oezel Aynen katılıyorum arkadaş, hiç yakışıyor mu GS'a bu futbolcu bozuntusu? Maçın sonunda adama nasıl girdi gördünüz mü? Futbol terbiyesizi !!!
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ TUDORLA OLMUYOR, OLMAYACAK.....DURSUN EFENDİ, ANLA YA....
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 41
Yorum
kuşbakışı kamera şarttı el kamerası ile maçı yayın dünkü maçı isviçre tv yayınlamadıysa o neydi öyle yazıklar olsun dsmartta adam maçtan önce analiz yapar gerekirse suni yükseklik yapılır
Samedo Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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