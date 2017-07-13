Samedo Barcelona'da

16 Kasım 1993'te Lizbon'da (Portekiz) doğan Nelson Semedo, Benfica akademisinin son yıllarda çıkardığı en büyük cevherlerden biri.

Son Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz milli takımına seçilmesiyle ve Benfica'daki performansıyla Lizbonlu futbolcu elit seviye için çok hızlı bir ilerleme gösterdi.

Portekiz'de 2016/17'de üçleme yapan Benfica'nın önemli parçalarından biri olan Nelsinho lakaplı savunmacı Lizbon ekibi için iki sezonda 63 maça çıktı ve biri Portekiz Ligi'nde, biri Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a olmak üzere iki gol kaydetti.

1,80 metre boyundaki Semedo olağanüstü fiziksel özellikleriyle birlikte hücumcu seven bir sağ bek ve blaugranayı giyen dokuzuncu Portekizli olacak.