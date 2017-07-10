 "Yalan söylüyor" – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Yalan söylüyor"

    "Yalan söylüyor"

    , Barcelona Başkanı Josep Maria 'ya Twitter'dan yalancı dedi.

    Barcelona'dan ayrıldıktan sonra geçen sezonu Juventus'ta geçiren , Barcelona'dan kişisel nedenlerle ayrıldığını açıklayan Barcelona Başkanı 'ya sert çıktı ve attığı Tweet'le Bartomeu'yu yalanclııkla suçladı.

    34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Katalan ekibinden ayrılığı için konuşan Bartomeu, 'Dani iyi bir adam, herkesle arası iyiydi, fakat eşiyle ilgili kişisel sorunları yüzünden takımdan ayrıldı. Yönetime böyle söyleyince yapacak bir şey yoktu' diye konuşmuştu.

    Bu açıklamaya tepki gösteren Dani Alves, twitter hesabından bir tweet atarak haberin linkini paylaştı ve 'Mentira' yani 'Yalan' yazdı.

    Öte yandan Dani Alves'in PSG'ye transfer olacağı iddia edildi. L'Eqiupe'in haberine göre PSG son anda devreye girerek oyuncunun Manchester City'ye transferine engel olmaya çalıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:05
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