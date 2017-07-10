"Yalan söylüyor"

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra geçen sezonu Juventus'ta geçiren Dani Alves, Barcelona'dan kişisel nedenlerle ayrıldığını açıklayan Barcelona Başkanı Bartomeu'ya sert çıktı ve attığı Tweet'le Bartomeu'yu yalanclııkla suçladı.

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Katalan ekibinden ayrılığı için konuşan Bartomeu, 'Dani iyi bir adam, herkesle arası iyiydi, fakat eşiyle ilgili kişisel sorunları yüzünden takımdan ayrıldı. Yönetime böyle söyleyince yapacak bir şey yoktu' diye konuşmuştu.

Bu açıklamaya tepki gösteren Dani Alves, twitter hesabından bir tweet atarak haberin linkini paylaştı ve 'Mentira' yani 'Yalan' yazdı.

Öte yandan Dani Alves'in PSG'ye transfer olacağı iddia edildi. L'Eqiupe'in haberine göre PSG son anda devreye girerek oyuncunun Manchester City'ye transferine engel olmaya çalıştı.