Rekorların adamı Messi

Barcelona ile 2018’de bitecek sözleşmesini dün yenileyen Lionel Messi, yine rekorlara adını yazdırdı.

Attığı goller ve kazandığı kupalarla yeşil sahaların 1 numarası olan Arjantinli futbolcu, Barça'yla mukavelesini 2021'e kadar uzattı. Yeni anlaşma gereği yılda net 30 milyon euro kazanacak olan tangocunun serbest kalma bedelesi ise tam 300 milyon euro olarak belirlendi. Katalan ekibinin altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine 2004'te başlayan Messi, bu süreçte forma giydiği 583 karşılaşmada 507 kez gol sevinci yaşadı. 5 kez Altın Top ödülüne layık görülen tek futbolcu olan 30 yaşındaki futbolcu, 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupası ve 3'er UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.