 Messi nikah tazeledi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Messi nikah tazeledi

    Messi nikah tazeledi

    Barcelona, Lionel Messi ile 2021 yılına kadar sözleşme yenilediğini açıkladı.

    Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor. İspanyol devinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Messi'nin serbest kalma bedeli ise 300 milyon Euro olarak belirlendi.

    30 yaşındaki futbolcu, alt yapısından yetiştiği Barcelona forması altında 585 maçta 510 gol, 231 asistlik performans sergiledi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.