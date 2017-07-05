Messi nikah tazeledi
Barcelona, Lionel Messi ile 2021 yılına kadar sözleşme yenilediğini açıkladı.
Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor. İspanyol devinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Messi'nin serbest kalma bedeli ise 300 milyon Euro olarak belirlendi.
30 yaşındaki futbolcu, alt yapısından yetiştiği Barcelona forması altında 585 maçta 510 gol, 231 asistlik performans sergiledi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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