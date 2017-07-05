Messi nikah tazeledi

Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor. İspanyol devinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Messi'nin serbest kalma bedeli ise 300 milyon Euro olarak belirlendi.



30 yaşındaki futbolcu, alt yapısından yetiştiği Barcelona forması altında 585 maçta 510 gol, 231 asistlik performans sergiledi.