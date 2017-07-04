Yok böyle teklif
Barça’dan ayrılmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcuya Çin’den geri çeviremeyeceği bir teklif geldi. Guangzhou yıllık 20 milyon euro önerdi. Arda ise düşünmek için zaman istedi.
O LİSTEYE GİRECEK
Katalan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın, kararını takımın top başı yapacağı 12 Temmuz'da vereceği belirtildi. Barça'nın yeni hocası Valverde ile görüşme yapmak isteyen yıldız oyuncu, Çin ekibinin teklifini kabul ederse dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına girecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 08:57
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Seçime gidiyor!
Toplam 1
Yorum
kilser Dursun Özbek,mesi de getirse yinede ben Bu adama kanim isinmadi Cemal Özgörkey de alsin bizim kayfede tavla atsin ikiside galatasarayan uzak kalsin caylarda benden kendilerine
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Kartal iftiharla sunar!
Toplam 2
Yorum
Temple 33 yaşındaki lyondan gelen valbuena yıldız ama 34 yaşındaki Realde defalarca ilk 11 de kupa kaldırmış Pepe yaşlı :) Korkun Beşiktaş geliyor!
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Kartal iftiharla sunar!
Toplam 2
Yorum
bak sen şu işe çöpe atılacak paramız yok demişlerdi. meğer takımın kendisi çöplükmüş :)))
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