 Yok böyle teklif – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Yok böyle teklif

    Yok böyle teklif

    Barça’dan ayrılmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcuya Çin’den geri çeviremeyeceği bir teklif geldi. Guangzhou yıllık 20 milyon euro önerdi. Arda ise düşünmek için zaman istedi.

    İki sezondur forma giydiği Barcelona'da gözden çıkarılan Arda Turan, her fırsatta İspanya'dan ayrılmak istemediğini söylüyordu. Uzun süredir peşinde olan Çin ekiplerine de olumsuz yanıt veren yıldız futbolcu, bu kez reddedilemeyecek bir teklif aldı. Çin ekibi Guangzhou Evergrande, 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı 30 yaşındaki futbolcuya da yıllık 20 milyon euro önerdi. Katalan ekibinin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Arda Turan ise düşünmek için Guangzhou'dan zaman istedi.

    O LİSTEYE GİRECEK
    Katalan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın, kararını takımın top başı yapacağı 12 Temmuz'da vereceği belirtildi. Barça'nın yeni hocası Valverde ile görüşme yapmak isteyen yıldız oyuncu, Çin ekibinin teklifini kabul ederse dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına girecek.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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