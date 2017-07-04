Yok böyle teklif
Barça’dan ayrılmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcuya Çin’den geri çeviremeyeceği bir teklif geldi. Guangzhou yıllık 20 milyon euro önerdi. Arda ise düşünmek için zaman istedi
O LİSTEYE GİRECEK
Katalan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın, kararını takımın top başı yapacağı 12 Temmuz'da vereceği belirtildi. Barça'nın yeni hocası Valverde ile görüşme yapmak isteyen yıldız oyuncu, Çin ekibinin teklifini kabul ederse dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına girecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:24
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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