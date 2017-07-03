Yok böyle teklif
Barça’dan ayrılmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcuya Çin’den geri çeviremeyeceği bir teklif geldi. Guangzhou yıllık 20 milyon euro önerdi. Arda ise düşünmek için zaman istedi
O LİSTEYE GİRECEK
Katalan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın, kararını takımın top başı yapacağı 12 Temmuz'da vereceği belirtildi. Barça'nın yeni hocası Valverde ile görüşme yapmak isteyen yıldız oyuncu, Çin ekibinin teklifini kabul ederse dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına girecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:25
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G.Saray'ın kaptanı F.Bahçe'de
Toplam 14
Yorum
Gs Yakışmadı Sinan geçen seneki başarızlıkta en büyük pay seninken taraftar sana tepki bile göstermedi son toplarda yaptıgın hatalar unutulmaz
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''Saygısızlık''
Toplam 54
Yorum
murat arakadaslar size diyorum bu yonetim futboldan hic anlamiyor gs iki saglam adam vardi onlarda gidiyor herkese selllll
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Aykut Kocaman: "Oyuncu satmadan, oyuncu alamayız"
Toplam 1
Yorum
Uultraslann42 Tı tak tı tak tı tak diyosun ??
Yok böyle teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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