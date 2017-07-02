Yüz yılın düğünü
Çiftin doğduğu Arjantin’deki Rosario kentinde yapılan düğüne 250 davetli katıldı. Messi’nin Barcelona ve milli takımdan arkadaşlarının yer aldığı düğünde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi
Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile evlendi. Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde düzenlenen düğüne akredite olan 150 kadar basın mensubunun, nikah ve düğün sırasında görüntü almalarına izin verilmedi. 250 kadar davetlinin olduğu düğünde takım arkadaşı Arda Turan yer almazken, Gerard Pique, Jordi Alba, Fabregas, Neymar, Dani Alves, Di Maria, Agüero, Higuain, Lavezzi ve Zabaleta'nın isimleri öne çıkan isimlerdi. Eski Barcelonalı futbolculardan Xavi, Puyol ve Antalyaspor'da forma giyen Eto'o da Messi'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Şahitleri kardeşleri
Messi'nin üç kardeşi ve Antonella adına iki kız kardeşi nikahta şahit oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Messi ve evlilik cüzdanını eline alan Antonella, otel girişinde basın mensuplarına poz verdi. Messi düğünde Giorgio Armani marka damatlık giydi.
Şahitleri kardeşleri
Messi'nin üç kardeşi ve Antonella adına iki kız kardeşi nikahta şahit oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Messi ve evlilik cüzdanını eline alan Antonella, otel girişinde basın mensuplarına poz verdi. Messi düğünde Giorgio Armani marka damatlık giydi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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