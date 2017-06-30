 Yılın dügünü – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yılın dügünü

    Yılın dügünü

    Messi, iki çocuğunun annesiyle bugün dünyaevine girecek. Davetliler, Rosario’da yapılacak düğüne 260 farklı özel uçakla gelecek. Arda Turan’ın da yer alacağı organizasyonu 300 güvenlik koruyacak.

    'nın yıldız ismi Lionel Messi, iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile bugün dünyaevine girecek. İkilinin doğduğu Arjantin'in Rosario kentinde yapılacak düğüne gelecek isimler, kendileri için ayarlanan 260 özel uçakla şehre hareket edecek. Messi'nin 'dan 21 futbolcuyu düğüne davet ettiği öğrenilirken, Arda Turan'ın da yılın düğününe gideceği belirtildi. 300 güvenliğin görevlendirildiği düğünde hem konuklar arasında hem de sahne alacaklar arasında dünyaca ünlü isimler yer alacak.

    HEDİYE YERİNE VAKFA BAĞIŞ YAPILACAK!
    Davetlilerden düğün hediyesi istemeyen Messi, sahibi olduğu ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine imza atan vakfına bağış yapılmasını istedi. 60 ülkeden 150 gazetecinin de akredite olduğu muhteşem düğünde çalışacak personellere dışarıya herhangi bir görüntü sızdırmamaları için sözleşme imzalatıldığı belirtildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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