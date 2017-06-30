Yılın dügünü
Messi, iki çocuğunun annesiyle bugün dünyaevine girecek. Davetliler, Rosario’da yapılacak düğüne 260 farklı özel uçakla gelecek. Arda Turan’ın da yer alacağı organizasyonu 300 güvenlik koruyacak.
HEDİYE YERİNE VAKFA BAĞIŞ YAPILACAK!
Davetlilerden düğün hediyesi istemeyen Messi, sahibi olduğu ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine imza atan vakfına bağış yapılmasını istedi. 60 ülkeden 150 gazetecinin de akredite olduğu muhteşem düğünde çalışacak personellere dışarıya herhangi bir görüntü sızdırmamaları için sözleşme imzalatıldığı belirtildi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:00
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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