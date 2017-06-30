 Gerard Deulofeu, Barcelona'da – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Gerard Deulofeu, Barcelona'da

    Gerard Deulofeu, Barcelona'da

    İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu 10.5 milyon pound'luk geri satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı.

    Katalan ekibi, İspanyol oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün altyapısından yetişen Gerard Deulofeu, 2015'te 6 milyon karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Milan'da kiralık olarak forma giydi.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:53
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