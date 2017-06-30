Gerard Deulofeu, Barcelona'da

Katalan ekibi, İspanyol oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün altyapısından yetişen Gerard Deulofeu, 2015'te 6 milyon karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Milan'da kiralık olarak forma giydi.