Gerard Deulofeu, Barcelona'da
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu 10.5 milyon pound'luk geri satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı.
Katalan ekibi, İspanyol oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün altyapısından yetişen Gerard Deulofeu, 2015'te 6 milyon karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Milan'da kiralık olarak forma giydi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:53
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 11
Yorum
Yilmaz Hep ayni klube sponsor olmak turk basketboluna degil sdce fbahceye hizmet olur ..doguz grubu ezelden beri fbahceye sponsor oluyordu zaten
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 52
Yorum
VoLKii1907 Yalandan kim ölmüş :) İyi o zaman bir hafta tatil yapıp çalışmalara başlarsın hayalinde ki kulüpte:D
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 52
Yorum
Bruma Kaçar haklısın hocam o yıllık ücret ney öyle yuhhh... abartmışlar son tahlilde
Gerard Deulofeu, Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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