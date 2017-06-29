Messi'nin düğünü için 260 özel uçak kalkacak
Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile yarın dünyaevine giriyor. Arjantinli futbolcu, doğduğu şehir olan Rosario'da görkemli bir törenle hayatını Antonella Rocuzzo ile birleştirecek.
İki çocuk sahibi olan Antonella Roccuzzo ve Barcelonalı Lionel Messi çiftinin yarın gerçekleştirilecek düğününe gelecek davetliler için 260 özel uçak kaldırılacağı iddia edildi. Yıldız futbolcu ile Roccuzzo çiftinin düğünü, Arjantinli oyuncunun doğduğu şehir olan Rosario'da gerçekleştirilecek.
İspanyol basınına göre; "Yılın düğünü" olarak adlandırılan düğün için davetliler 260 özel uçakla düğünün gerçekleştirileceği şehir Rosario'ya getirileceği yazıldı. Yaklaşık olarak 300 özel güvenliğin de görev alacağı belirtilirken, düğünü izlemek için 60 ülkeden yaklaşık 150 gazetecinin akreditasyon işlemleri tamamladığı bilgisi yer aldı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:34
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"Gomis'in sahada bayılması sürpriz olmaz"
Toplam 4
Yorum
kostak Desenize bunu da kastılar..Geçmiş olsun.
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"Gomis'in sahada bayılması sürpriz olmaz"
Toplam 4
Yorum
Kaan Kadiköyde oynamasin ozaman. Bayilabilir..
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"Gomis'in sahada bayılması sürpriz olmaz"
Toplam 4
Yorum
Yusuf Bu nasıl iş yahu adam bayılır ama oynar nedir
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