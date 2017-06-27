 22’ye imza atacak! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    22’ye imza atacak!

    22’ye imza atacak!
    Barcelona, ile uzun süredir yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaşmak üzere. Arjantinli, 2018'de bitecek olan sözleşmesini 4+1 yıllığına uzatacak olan yeni teklife 'evet' dedi. Şu an ülkesinda tatilde olan yıldız, İspanya'ya dönünce yeni sözleşmeye imza atacak. Messi, yeni sözleşmeyle birlikte vergiler hariç yıllık 22 milyon euro kazanacak ve dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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