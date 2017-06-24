Visca ve RvP yalanlaması

F.Bahçe'nin Edin Visca için Başakşehir'e resmi teklif yaptığı şeklindeki haberler sarı-lacivertli kulüp tarafından yalanlandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır" denildi. Açıklamanın devamında Van Persie'nin ayrılacağına yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu kaydedilirken, "Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur" ifadeleri kullandı.