 Neymar istedi Barça alıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    istedi Barça alıyor

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> istedi Barça alıyor

    Barcelona'nın yıldız futbolcusu 'ın isteğiyle Çin ekibi Guanghzou'dan Paulinho'yu transfer edeceği ileri sürüldü.

    Katalan yöneticilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak için Çin'e gittiği Globo Esporte'de yer aldı. Haberde, bu dönemde transfer edilen Lucas Lima'nın da yine 'ın isteği doğrultusunda alındığı hatırlatıldı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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