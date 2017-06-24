Messi parayla kurtuldu

İspanya'da savcılık, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye vergi kaçırma suçlamasıyla verilen 21 aylık hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verdi. Arjantinli golcünün sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı daha önce 21 ay olarak verilen hapis cezasının, 252 bin euro para cezasına çevrildiği bildirildi.