Arda derbisi
Perde arkasında çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım’ın Arda Turan için hatırı sayılır kişileri araya soktuğu, Beşiktaş’ın direkt menajeri ile temasa geçtiği belirlendi. G.Saray ise oyuncunun “Dönüşüm size olur” sözlerine güveniyor
Barça gözden çıkardı
Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, bu davranışıyla Barcelona'daki durumunu da zora sokmuştu. Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan yıldız futbolcu, transfer dedikoduları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
FENERBAHÇE CEPHESİ:
'EVET' DESiN, PARAYI HiÇ DERT ETMESiN
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Arda Turan'a çubuklu formayı giydirmek için bu kez daha kararlı. Yıldırım'ın, Barcelona'dan ayrılık sürecine giren Arda'yı ikna etmesi için araya hatırı kişiler soktuğu belirlenirken, "Eğer gelmeyi kabul ederse ne bonservisini ne de alacağı parayı sorun etmesin" dediği öğrenildi.
Emre de aracı
Arda için aracılık eden isimlerden birinin de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Başakşehir'in kaptanının 30 yaşındaki yıldızı arayıp, "Camia değiştirmekten korkma. Fenerbahçe camiası sana kollarını açacaktır" mesajını ilettiği, Arda'nın ise Fenerbahçe'ye hiçbir cevap vermediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ:
BARÇA'DAN 'KOLAYLIK' SÖZÜ ALINDI
Arda Turan için Beşiktaş adına teklifin yönetici Umut Güner'den gittiği belirlendi. Güner, Lizbon'da buluştuğu oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a, "Başkanımız Fikret Orman, Arda'ya Beşiktaş forması giydirmeyi çok istiyor. Barcelona kulübü ile de Thomas Vermaelen için yaptığımız görüşmede Arda'nın bonservisi için kolaylık sözü aldık. Eğer Arda da isterse, Barcelona'dan kazandığı yıllık 5.5 milyon euro'luk ücreti kendisine vermeye hazırız" dedi.
Bu rakama zor
Bulut'un yanıtı ise, "Zor görünüyor. Zira Arda'ya Çin'den 10 milyon euro'luk teklif var" şeklinde oldu. Güner, Bulut'a böyle bir rakamı veremeyeceklerini belirtirken, daha sonra yeniden görüşmek için söz aldı.
GALATASARAY CEPHESİ:
ASLAN'DAN 'BEKLE VE GÖR' POLiTiKASI
Arda Turan eğer Türkiye'ye dönmek isterse en şanslı kulüp altyapısından yetişip yıllarca formasını giydiği Galatasaray... Tabii şartların oluşması durumunda. Başkan Dursun Özbek yaklaşık bir ay önce Ahmet Bulut'a Arda için, "Burası onun evi. Kapımız her zaman açık" demişti. Bu resmi bir teklif değildi ancak Özbek'in Arda'ya bakış açısını ortaya koyuyordu. Bulut'un, "Arda, Türkiye'ye dönerse bu G.Saray olur" sözleri ise umut vericiydi.
İştahı kabardı
Arda'nın Barcelona'dan ayrılacağı haberleri, Galatasaray'ın iştahını yeniden kabarttı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için gayri resmi yollardan bir kez daha zemin yoklarken, gelişmelere göre hareket etme kararı alındı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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