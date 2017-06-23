 Ya Ada ya Portekiz! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
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    Ya Ada ya Portekiz!

    Ya Ada ya Portekiz!

    İspanyol basını, Barcelona’nın gözden çıkardığı Arda’nın Arsenal’e yakın olduğunu yazarken, Sporting Lizbon’un da devrede olduğunu iddia etti.

    Barcelona'dan ayrılacak olan 'la ilgili İspanyol medyasında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Barça'nın yeni hocası Valverde'nin istemediği 8 isimden biri olan Arda'nın iki seçeneğinin olduğu belirtildi. Marca Gazetesi, 30 yaşındaki futbolcunun Arsenal'e yakın olduğunu ifade ederken, "İngilizler 30 milyon euro'yu gözden çıkardı" ifadesini kullandı. El Mundo Deportivo ise Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un da Arda için Barcelona'nın kapısını çaldığını yazdı. Haberde; Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la ortak çalışan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendez'in de bu transfer görüşmelerinde etkili olduğu vurgulandı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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