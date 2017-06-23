Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi
Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçlamasıyla aldığı 21 ay hapis cezası savcılık tarafından paraya çevrildi.
2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği gelirlerden 4.1 milyon Euro vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte suçlu bulunan Messi 2 milyon Euro, babası da 1.3 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:53
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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