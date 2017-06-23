 Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi

    Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi

    Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçlamasıyla aldığı 21 ay hapis cezası savcılık tarafından paraya çevrildi.

    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçundan aldığı hapis cezası paraya çevrildi. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, 21 ay hapis cezası alan Messi 252 bin Euro, oyuncunun menajerliğini yapan babası Jorge Horacio da 180 bin Euro para cezası ödeyecek.

    2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği gelirlerden 4.1 milyon Euro vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte suçlu bulunan Messi 2 milyon Euro, babası da 1.3 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:53
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