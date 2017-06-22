 Messi gerçeği – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
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    gerçeği

    Messi gerçeği
    'nın yıldız ismi Messi ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Vergi kaçırdığı için ceza alan Arjantinli'nin, dava sürecinde İspanyol ekibine ayrılmak istediğini ilettiği ancak Suarez'in takım arkadaşını ikna ettiği öğrenildi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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