 Arda Turan için veda vakti – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için veda vakti

    Arda Turan için veda vakti
    'nın yeni hocası Valverde'nin istemediği isimlerden Arda Turan, kulüp aramaya başladı. Arsenal ve İnter'in talip olduğu 30 yaşındaki futbolcu için Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes de devreye girdi. Barça'yla görüşen Mendes'in, Arda'nın durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda Turan için veda vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.