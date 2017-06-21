 Barça’ya Arda şoku! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Barça’ya Arda şoku!

    Barça’ya Arda şoku!

    Katalan ekibi istemiyor ama yıldız futbolcu diretiyor: Gitmeyeceğim.

    'nın gözden çıkardığı Arda Turan'la ilgili dün İspanyol basınında çarpıcı haberler vardı. Marca Gazetesi, Katalan ekibinin yolarını ayırmak istediği yıldız futbolcudan olumsuz yanıt aldığını yazdı. Haberde, Barça'nın yeni hocası Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda'nın ayrılmak istemediği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Arda kadroda istenmiyor ama onun gitmeye niyeti yok."
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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