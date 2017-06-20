 İspanyol basınından Arda Turan iddiası – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    İspanyol basınından Arda Turan iddiası

    İspanyol basınından Arda Turan iddiası

    İspanya'nın Marca gazetesi verdiği haberde Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kulübü zor durumda bırakacağını yazdı.

    Arda'nın takımdan kesin olarak gönderileceğini ve oyuncunun bu durumdan haberi olduğunu belirten Marca, buna rağmen Arda'nın takımdan ayrılmak istemediğini ve Katalan Kulübünü zorlayacağını yazdı. Barcelona'nın yeni teknik patronu Valverde'de tarafından önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca Gazetesi, Arda'nın 12 temmuzda takım ile topbaşı yapacağını belirtti.

    ÖNÜNDE 3 YOL VAR
    Arda Turan'ın önünde 3 seçenek olduğunu belirten gazete bunların; kış ayında redettiği Çin, Türk basınında yer alan İngiltere ve Mayıs ayında temas kurulan Inter olduğu iddia edildi.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:50
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