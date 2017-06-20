 Barcelona çıldırdı! – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    çıldırdı!

    Barcelona çıldırdı!
    Geçtiğimiz sezonu hüsranla kapatan Barcelona, 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Uzun süredir görüşme halinde olduğu PSG'nin orta sahası Verratti ile Arsenal'in sağbeki Bellerin'de ısrarcı olan Barça, bu iki isme 135 milyon euro bütçe ayırdı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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