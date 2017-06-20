Barcelona çıldırdı!

Geçtiğimiz sezonu hüsranla kapatan Barcelona, 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Uzun süredir görüşme halinde olduğu PSG'nin orta sahası Verratti ile Arsenal'in sağbeki Bellerin'de ısrarcı olan Barça, bu iki isme 135 milyon euro bütçe ayırdı.