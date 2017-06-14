Arda % 80 gönderilecek!
İspanyol basını, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın bu yaz takımdan % 80 ihtimalle ayrılacağını iddia etti.
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Sport, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Valverde'nin orta sahadaki oyuncu fazlalığından kurtulmayı düşündüğünü ve bu nedenle kadrodaki isimlerden 5-6 tanesinin gönderilmesini istediğini yazdı.
Haberde Douglas, Vermaelen, Munir ve Tello gibi isimlerin takımdan ayrılmaları % 100 olarak görülürken Arda Turan ve Samper'in % 80; Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jeremy Mathieu'nün % 50; Aleix Vidal, Rafinha ve Lucas Digne'nin ise % 40 ihtimalle takımdan gönderilecekleri iddia edildi.
Sport, haberinde oyuncuların analizini de yaparken, takımdan ayrılması neredeyse kesin yorumunu yaptığı Arda Turan için "Barcelona'da iyi bir dönem geçirmedi ve adı transfer listesinde. Adı Arsenal, Galatasaray ve Çin Süper Ligi'yle anılıyor. Barça'nın isteği onu takımdan göndermek ve maaş bütçesinde ciddi bir boşluk yaratmak. Arsene Wenger, Katalan kulübünün onun için istediği 30 milyon euro'yu çok yüksek buldu. Sözleşmesi 2020'de sona erecek" ifadelerini kullandı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:36
-
Brad Pitt gibiydi
Toplam 21
Yorum
serkan cahil kafalı futbolu takip etmediğin ve anlamadığın için yorum yapma...adamın nasıl top oynadığını bile bilmiyorsun
-
Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 3
Yorum
STS HELAL OLSUN BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞ YÖNETEMEYENLERİMİZ..KESİN ŞAMPUAN OLURUZ BU SEZON YİNE
-
Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Sanki kendisi sütten cikmıs ak kasık ! Zaladspor sempatizanı sende ! Syn, Özbek Dursun...Sen Git !
Arda % 80 gönderilecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.