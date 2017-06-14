 Abidal, Barcelona'nın futbol elçisi oldu – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Abidal, Barcelona'nın futbol elçisi oldu

    Abidal, Barcelona'nın futbol elçisi oldu

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da bir dönem forma giyen , eski takımının futbol elçisi oldu.

    Katalan ekibi, 6 sezon Barcelona'da oynayan ve üç yıl önce aktif futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki Fransız yıldızın kulübü çeşitli organizasyonlarda elçi olarak temsil edeceğini duyurdu.

    2007 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından transfer edilen Abidal, Barcelona ile 193 maça çıktı. Fransız oyuncu, aralarında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu olmak üzere Katalan ekibinde toplam 15 kez kupa sevinci yaşadı.

    6 yıl önce karaciğerinde tümör tespit edilen deneyimli savunma oyuncusuna, Manchester United'a karşı 3-1 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 90 dakika forma giydikten sonra karaciğer nakli yapılmıştı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
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