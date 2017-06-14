Abidal, Barcelona'nın futbol elçisi oldu
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da bir dönem forma giyen Eric Abidal, eski takımının futbol elçisi oldu.
Katalan ekibi, 6 sezon Barcelona'da oynayan ve üç yıl önce aktif futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki Fransız yıldızın kulübü çeşitli organizasyonlarda elçi olarak temsil edeceğini duyurdu.
2007 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından transfer edilen Abidal, Barcelona ile 193 maça çıktı. Fransız oyuncu, aralarında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu olmak üzere Katalan ekibinde toplam 15 kez kupa sevinci yaşadı.
6 yıl önce karaciğerinde tümör tespit edilen deneyimli savunma oyuncusuna, Manchester United'a karşı 3-1 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 90 dakika forma giydikten sonra karaciğer nakli yapılmıştı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
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Seneye şampiyon biziz
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu kafadan 5 yıl uzatın sonra performansı görün uğurun.adamın hası kardeşim benim
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Bitmeyen sevda
Toplam 10
Yorum
54 imparatorluğu aytaç kara.mustafa akbaş.ibanez.medjani,ndoye.yusuf erdoğan.esteban.zeki,muhammet demir ver bunları al VİSCA ve CENGİZ ünderi.herkes mutlu
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Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı
Toplam 1
Yorum
umut kjaer satılırsa 1 stoper samir nasri lucas perez feneri rahat şampiyon yapar. dirar, kameni, valbueana, ekici banko bitti varsayımıyla
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