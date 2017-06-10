 Arda Turan Umre'ye gitti – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Arda Turan Umre'ye gitti

    Arda Turan Umre'ye gitti

    Geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Barcenolalı Futbolcu Arda Turan kiraladığı özel uçakla, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminalinden, içlerinde Alican Ulusoy'un da bulunduğu 10 kişi ile saat 23.10 sıralarında Medine'ye gittiği öğrenildi.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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