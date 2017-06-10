Arda Turan Umre'ye gitti
Geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Barcenolalı Futbolcu Arda Turan kiraladığı özel uçakla, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminalinden, içlerinde Alican Ulusoy'un da bulunduğu 10 kişi ile saat 23.10 sıralarında Medine'ye gittiği öğrenildi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:35
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Kartal'a hücum
Toplam 7
Yorum
ged 61 trabzonsporun bu 2 oyuncuylada işi olmamalı..2 oyuncununda son yıllarına bakın ne yapmışlar koca bir hiç..artık hata yapmayalım...
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Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Toplam 19
Yorum
bjk bursa spor ligden düşseydi çok iyi olacaktı böyle sorunlu bi taraftarı olan takımın lig de yeri yok
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Boynumuzun borcudur
Toplam 3
Yorum
hayri uygun başkan şşşşşşşşş olmak istiyorsan luce boşta getir takımın başina al sana şşşşşşşş ampıyon....ersun FB nın adami unutmayınız...
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