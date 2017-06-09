Yok artık Messi!
Barça ile 3 yıl uzatan Lionel yılda 30 milyon euro kazanacak.
RONALDO FENOMEN
Messi, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu övdü. "Ronaldo, çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Bu yüzden dünyanın en iyi futbolcularından birisi" diyen tangocu, "Sadece ben ve Ronaldo. Mücadele aramızda geçmeye devam edecek" diye de ekledi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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