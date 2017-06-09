 Yok artık Messi! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
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    Yok artık Messi!

    Yok artık Messi!

    Barça ile 3 yıl uzatan Lionel yılda 30 milyon euro kazanacak.

    , 'nin gelecek yıl bitecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatma konusunda anlaştı. İspanyol basını, Arjantinli yıldızın, vergiler çıktıktan sonra eline net 30 milyon euro geçeceğini belirtti. Messi'nin serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olacak. Bu arada Forbes dergisi 'en çok kazanan sporcular'ı açıkladı. Ronaldo 93 milyon dolar geliriyle yine ilk sırada yer aldı. Onu 80 milyon dolar gelir elde eden Messi takip etti.

    RONALDO FENOMEN
    Messi, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu övdü. "Ronaldo, çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Bu yüzden dünyanın en iyi futbolcularından birisi" diyen tangocu, "Sadece ben ve Ronaldo. Mücadele aramızda geçmeye devam edecek" diye de ekledi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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