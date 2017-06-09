Arda Turan'ın bonservis bedeli belli oldu
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre Barcelona takımından gidecek isimler belli oldu.
Luis Enrique'nin takımdan ayrılmasının ardından Katalan takımının teknik direktörlük koltuğuna oturan Valverde, takımdan gidecek isimleri belirlediği belirtildi.
Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından Türk Milli Takımı kariyerine son veren Arda Turan'ın da bu listede yer aldığını belirten ESPN ; Arda için Barcelona'nın 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iddia etti. Arda'nın bonservis bedelinden gelecek olan bu para ile Katalan takımı yeni transferler için katkı sağlayacağı düşüncesinde. Arda Turan dışında Barcelona'dan gönderilecek diğer isimler ise: Mathieu, Rafinha, Munir El Haddadi ve Cristian Tello isimleri olduğu belirtildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:48
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 2
Yorum
baksoy Sizinle çok zor hele hele Ersun YANAL ile devam kararınız KÜLLÜYEN yanlış , adam sanki enkaz devraldı , takım bir senede kendine gelemedi ,
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 15
Yorum
adalet Şener varken Sukubiç nereden çıktı şimdi.Al 200 bin Euroya sat 1.500.000Euroya.Al sana fenerbahçeye bir kazık daha.Alınırsa yazık olur.
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 6
Yorum
analiz kanatta oynamasına rağmen gol ortalaması çok iyi,hem iyi futbolcu hem iyi insan,aykut kocaman la daha iyi olacağını düşünüyorum kalmalı
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