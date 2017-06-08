 Barça onu istemiyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Barça onu istemiyor

    Barça onu istemiyor
    GOAL Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, dün çarpıcı iddialarda bulundu. "Şu anda herkes 'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor" diyen Oliva, "Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar. Burada arkadaşı yok. Geldiği günden bu yana bir kez bile basın toplantısı düzenlemedi; röportaj alanına çıkmadı" diye konuştu
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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