 Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    'dan 'e tebrik

    Barcelona'dan Real Madrid'e tebrik

    ezeli rakibi 'i Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra tebrik etti.

    Katalan ekibinin sosyal medya hesabından "Cardiff'te kazanılan kupadan dolayı 'e tebrikler" mesajı paylaşıldı.

    , La Liga şampiyonluğu sonrası da Real Madrid'i tebrik etmişti.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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