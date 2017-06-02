 Barça değişecek – Fotomaç – 02 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Barça değişecek

    Barça değişecek

    Nou Camp Stadı’nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde “Barcelona benim için kariyerimdeki en büyük meydan okumadır. 4-3-3 sistemi vazgeçilmez değil” dedi

    Barcelona ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ernesto Valverde, "Barça'nın stilini daha da geliştirmek istiyorum" dedi. Valverde, Barcelona'nın 4-3-3 oyun taktiğinin ideal olmasına rağmen dokunulmaz görmediğini de savundu. Nou Camp Stadı'nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde, "Barcelona'nın kariyerimdeki en büyük meydan okuma olduğunu biliyorum" dedi.

    ELEŞTRİLMEK ÇOK DOĞAL
    İspanyol teknik adam, Barcelona'nın her kupada mücadele ettiğinin ve en üst düzey başarı istediğinin hatırlatılması üzerine ise, "Maç kaybettiğinde her zaman eleştirilirsin. Bu kabullenilmesi gereken bir şey" diye konuştu.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barça değişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.