Barça değişecek
Nou Camp Stadı’nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde “Barcelona benim için kariyerimdeki en büyük meydan okumadır. 4-3-3 sistemi vazgeçilmez değil” dedi
ELEŞTRİLMEK ÇOK DOĞAL
İspanyol teknik adam, Barcelona'nın her kupada mücadele ettiğinin ve en üst düzey başarı istediğinin hatırlatılması üzerine ise, "Maç kaybettiğinde her zaman eleştirilirsin. Bu kabullenilmesi gereken bir şey" diye konuştu.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:57
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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