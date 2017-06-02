Barça değişecek

Nou Camp Stadı’nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde “Barcelona benim için kariyerimdeki en büyük meydan okumadır. 4-3-3 sistemi vazgeçilmez değil” dedi

Barcelona ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ernesto Valverde, "Barça'nın stilini daha da geliştirmek istiyorum" dedi. Valverde, Barcelona'nın 4-3-3 oyun taktiğinin ideal olmasına rağmen dokunulmaz görmediğini de savundu. Nou Camp Stadı'nda ilk kez basın toplantısı düzenleyen Valverde, "Barcelona'nın kariyerimdeki en büyük meydan okuma olduğunu biliyorum" dedi.



ELEŞTRİLMEK ÇOK DOĞAL

İspanyol teknik adam, Barcelona'nın her kupada mücadele ettiğinin ve en üst düzey başarı istediğinin hatırlatılması üzerine ise, "Maç kaybettiğinde her zaman eleştirilirsin. Bu kabullenilmesi gereken bir şey" diye konuştu.